سیاسة

مذيع نمساوي يسكب الماء على رأسه في نشرة الاخبار إمتعاضا من إرتفاع درجة الحرارة (فيديو)

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العالم

 أربیل (كوردستان24) - ودع ‏الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، مشاهدي النشرة الإخبارية التي قرأها عليهم بسكب الماء على رأسه  

وقام الإعلامي بسكب الماء على رأسه امتعاضا من وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق، الأمر الذي أثار تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا أن حركته "أنعشتهم" من شدة الحر الذي يعانون منه 

يذكر أن آرمين هو صحفي ومقدم تلفزيوني ومذيع أخبار نمساوي، ولد في 19 أغسطس 1966 في إنسبروك في النمسا.

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