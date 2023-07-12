سیاسة

باحث عراقي: رئيس حكومة كوردستان منفتح ونجح في إنعاش قطاع الاستثمار

قال المحلل السياسي العراقي: "يجب على بغداد وأربيل تعزيز العلاقات الثنائية، من أجل تخفيف ضغط الخصوم عليهما"
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان
کوردستان طالب محمد

أربيل (كوردستان 24)- قال الباحث والمحلل السياسي، طالب محمد، إن إقليم كوردستان استطاع أن يجذب أنظار العالم بأسره، معرباً عن أمله في تنفيذ المزيد من المشاريع السياحية.

جاء ذلك، خلال مشاركته أمس الثلاثاء، في حوارٍ مشترك مع عدد من الكتاب والمحللين السياسيين العراقيين على فضائية كوردستان 24.

واعتبر محمد أن إقليم كوردستان هو إقليمٌ متعدد البيئات، ليس فقط للشعب العراقي ولكن لدول الجوار والعالم أيضاً، بعد أن صار وجهة سياحية جذابة".

مشدداً على ضرورة بناء جسر ثقة بين الإقليم والمحافظات العراقية.

الباحث والمحلل السياسي العراقي طالب محمد
الباحث والمحلل السياسي العراقي طالب محمد

وعلى صعيد الاستثمار، قال الباحث العراقي، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني "منفتح ونجح في إنعاش قطاع الاستثمار في الإقليم".

وفي مجال العلوم، أعرب محمد عن أمله بوجود تعاون بين جامعات إقليم كوردستان، واستفادة المحافظات العراقية من تجربة إقليم كوردستان.

وبشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، قال: "العلاقات في مستوى جيد، لكن بغداد يجب أن تطبّق الدستور، وهذا الدستور يجب أن يكون خارطة طريق لحلّ القضايا العالقة بينهما، خاصةً المادة 140".

وأضاف: زار رئيس الحكومة مسرور بارزاني بغداد، ووقّع اتفاقيةً مع السوداني، مع ذلك، توجد قضايا عالقة لا يمكن حلّها إلا من خلال الدستور".

وختم حديثه قائلاً: "يجب على بغداد وأربيل تعزيز العلاقات الثنائية، من أجل تخفيف ضغط الخصوم عليهما".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف