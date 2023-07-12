باحث عراقي: رئيس حكومة كوردستان منفتح ونجح في إنعاش قطاع الاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- قال الباحث والمحلل السياسي، طالب محمد، إن إقليم كوردستان استطاع أن يجذب أنظار العالم بأسره، معرباً عن أمله في تنفيذ المزيد من المشاريع السياحية.

جاء ذلك، خلال مشاركته أمس الثلاثاء، في حوارٍ مشترك مع عدد من الكتاب والمحللين السياسيين العراقيين على فضائية كوردستان 24.

واعتبر محمد أن إقليم كوردستان هو إقليمٌ متعدد البيئات، ليس فقط للشعب العراقي ولكن لدول الجوار والعالم أيضاً، بعد أن صار وجهة سياحية جذابة".

مشدداً على ضرورة بناء جسر ثقة بين الإقليم والمحافظات العراقية.

وعلى صعيد الاستثمار، قال الباحث العراقي، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني "منفتح ونجح في إنعاش قطاع الاستثمار في الإقليم".

وفي مجال العلوم، أعرب محمد عن أمله بوجود تعاون بين جامعات إقليم كوردستان، واستفادة المحافظات العراقية من تجربة إقليم كوردستان.

وبشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، قال: "العلاقات في مستوى جيد، لكن بغداد يجب أن تطبّق الدستور، وهذا الدستور يجب أن يكون خارطة طريق لحلّ القضايا العالقة بينهما، خاصةً المادة 140".

وأضاف: زار رئيس الحكومة مسرور بارزاني بغداد، ووقّع اتفاقيةً مع السوداني، مع ذلك، توجد قضايا عالقة لا يمكن حلّها إلا من خلال الدستور".

وختم حديثه قائلاً: "يجب على بغداد وأربيل تعزيز العلاقات الثنائية، من أجل تخفيف ضغط الخصوم عليهما".