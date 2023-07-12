سیاسة

علي البيدر: التشكيلة التاسعة كانت حكومة حلِّ الأزمات

يقول الكاتب والمحلل السياسي: بعض الأحزاب السياسية العراقية "يمتعضون من انتصارات إقليم كوردستان"
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من جلسات مجلس وزراء إقليم كوردستان (أرشيفية)
من جلسات مجلس وزراء إقليم كوردستان (أرشيفية)
کوردستان علي البيدر

أربيل (كوردستان 24)- أوضح الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، أن التشكيلة التاسعة في إقليم كوردستان كانت حكومة "حلِّ الأزمات".

مؤكّداً أن رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني "تمكّن من تخطّي الأزمات المتتالية، ونجح في إيصال كوردستان إلى برِّ الأمان".

جاء ذلك، خلال مشاركته أمس الثلاثاء، في حوارٍ مشترك مع عدد من الكتاب والمحللين السياسيين العراقيين على فضائية كوردستان 24.

وقال البيدر: "أية حكومة إذا واجهت هذه الظروف الصعبة؛ كانت ستنهار، لكن الكابينة التاسعة تمكّنت من مواجهة التحدّيات بإرادةٍ حديدية".

الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر
الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر

وبشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، أكّد الكاتب العراقي أن لدى حكومة كوردستان "نوايا حسنة، واتخذت خطوات صحيحة لحل القضايا بين الطرفين".

معتبراً في الوقت ذاته، أن بعض الأحزاب السياسية العراقية "يمتعضون من انتصارات إقليم كوردستان، ويحاولون قولبتها وإعادة الإقليم إلى نقطة الصفر".

وقال: هناك روح سياسية في بغداد تريد التعامل مع الإقليم بعيداً عن القضايا القانونية والدستورية، ويرغبون بإضعاف دور كوردستان ومكانتها".

ولفت إلى أن الكابينة التاسعة "تعاملت مع ثلاث حكوماتٍ ضمن مراحل مختلفة، وواجهت  تحدّياتٍ جمّة، مع ذلك حققت نجاحاً كبيراً، خاصةً في علاقاتها مع بغداد".

 

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