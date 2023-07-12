اقتصاد

العراق يتطلّع للتعاون مع إيران في مجال الاتصالات

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هيام الياسري خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي (واع)
هيام الياسري خلال مشاركتها في المؤتمر الصحفي (واع)
العراق هيام الياسري

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت وزيرة الاتصالات العراقية، هيام الياسري، أن قطاع الاتصالات يحتاج إلى تعاون مشترك بين العراق وإيران، بسبب الحدود الكبيرة التي تربط البلدين.

وقالت الياسري في مؤتمرٍ صحفي خلال مشاركتها بمؤتمر وزراء الاتصالات لمنظمة الاكو بإيران: "هناك إمكانية فتح آفاق تعاون مشتركة بين العراق وإيران في مجال الاتصالات".

مضيفةً إلى أن قطاع الاتصالات "يحتاج إلى استثمار الطاقات الكبيرة والتكنولوجيا المتقدمة واعتمادهم على أنفسهم في صناعة تكنولوجيا الاتصالات".

وأوضحت الياسري "لاحظنا خلال الجولة في المعرض، أن هناك قطاعات يمكن التعاون من خلالها مع وزارة الاتصالات الإيرانية، أبرزها السوشيال ميديا والإنترنت".

مُشيرةً إلى أن وجود شركات إيرانية من القطاع الخاص "لديها تجارب يمكن الاستفادة منها في مجالات وزارة الاتصالات العراقية".

من جانبه، أعرب وزير الاتصالات الإيرانية، عيسى زارع بور، عن استعداد بلاده للتعاون مع "الأشقاء ودول الجوار"، وفق وكالة (واع) العراقية.

يأتي ذلك، تزامناً مع اتفاقٍ مشترك وقعته بغداد وطهران تقايض بموجبه إيران غازها المستورد والمشغل لمحطات إنتاج الكهرباء بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود".

 

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