اقتصاد

النزاهة النيابية تتّهم وزارة الكهرباء بهدر المال العام خلال صيانة الشبكات

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عمال صيانة محولات كهربائية (تعبيرية)
عمال صيانة محولات كهربائية (تعبيرية)
کوردستان عزيز شريف المياحي لجنة النزاهة

أربيل (كوردستان 24)- دعت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، وزارة الكهرباء للتعاقد مع شركات مختصة بأعمال الصيانة لإدامة شبكات الطاقة الكهربائية وخطوط التوزيع والمحولات في المحافظات.

وقال عضو اللجنة النائب عزيز شريف المياحي، إن الإجراءات المتبعة محلياً طوال السنوات السابقة "أثبتت فشلها ولم تحقق أية نتائج".

وأوضح المياحي في بيانٍ له، الأربعاء، أن "جميع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية والمحولات في محافظات العراق تعاني من التهالك الذي يتسبب بفقدان نسبة كبيرة من طاقتها الإنتاجية والتوزيعية".

وأضاف: "رغم حجم التخصيصات المالية للموازنات السابقة، إلا أن تلك الأموال لم تحقق أي نتائج وكانت نتيجتها هدر المال العام وتراجع عمل تلك الشبكات وتفاقم الاعطال فيها".

في غضون ذلك، أكد النائب العراقي أن كوادر الصيانة "لا تمتلك الإمكانيات الكافية من العدد والعدة في احتواء حجم الأضرار في الشبكات الكهربائية".

معتبراً أن عمليات الإصلاح عبارة عن "حلول ترقيعية انعكست سلباً على واقع الطاقة الكهربائية في المحافظات".

واقترح المياحي حلاً اعتبره "لا بديل له"، وذلك بـ "التعاقد مع شركات رصينة ومختصة في مجال الصيانة وتجهيز المحولات" لإنهاء ملف الأعطال في شبكات الكهرباء.

 

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