رئاسة الإقليم تدعو المفوضية المستقلة للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للإشراف على انتخابات برلمان الإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيانٍ لها، إنها أرسلت كتاباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعتها لإبداء استعدادها للإشراف على الانتخابات التشريعية.

وجاء في الكتاب المرسل إلى المفوضية: "بناءً على المرسوم الإقليمي رقم (90) بتاريخ 26/3/2023، ستعقد انتخابات برلمان كوردستان في الـ 18/11/2023".

وأضافت رئاسة الإقليم: "ندعو المفوضية العليا المستقلة بإبداء استعدادها للإشراف إما على الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد، أو انتخابات المجالس البلدية العراقية بتاريخ 1/12/2023".