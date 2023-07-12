سیاسة

رشيد يؤكد ضرورة السيطرة على الحدود لمنع تهريب المخدرات ومكافحة الفساد

كما شدد على "أهمية إقرار توصيات واقعية وفعلية لمعالجة مشكلة مستديمة تحتاج إلى وقفة جادة وذلك من خلال السيطرة على الحدود لمنع تهريب المخدرات ومكافحة أبواب الفساد".
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عبد اللطيف رشيد يستقبل وفد اللجنة النيابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
عبد اللطيف رشيد يستقبل وفد اللجنة النيابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
العراق عبد اللطيف رشيد منع تهريب المخدرات مكافحة الفساد

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، ضرورة السيطرة على الحدود لمنع تهريب المخدرات ومكافحة الفساد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته كوردستان24، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد اللجنة النيابية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة عدنان الجحيشي".

وأثنى رشيد، بحسب البيان، على تشكيل اللجنة، معرباً عن "الاستعداد لدعمها وبما يحقق أهدافها وخططها لجميع المحافظات للحد من انتشار المخدرات".

وأشار إلى "ضرورة أن تضم اللجنة ممثلين عن المحافظات"، مؤكداً على "ضرورة اتخاذ عدة خطوات أولية في هذا الملف وتعضيدها من خلال عقد الندوات وورش التوعية، وكذلك إنشاء مؤسسات تختص بتأهيل حالات التعاطي".

ولفت في حديثه مع أعضاء اللجنة إلى "ضرورة بناء ثقافة واعية من خلال الإعلام، كما تطرق إلى الدعوة إلى إنشاء صندوق مكافحة ومعالجة المخدرات في مشروع قانون رقم (50) لسنة 2017 حيث تم العمل على سد الكثير من الثغرات الموجودة فيه من خلال مشروع تعديل القانون الذي رفعته رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب".

كما شدد على "أهمية إقرار توصيات واقعية وفعلية لمعالجة مشكلة مستديمة تحتاج إلى وقفة جادة وذلك من خلال السيطرة على الحدود لمنع تهريب المخدرات ومكافحة أبواب الفساد".

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد، أنه "تم تشكيل اللجنة من (15) عضواً في مجلس النواب وجرى العمل على إنشاء قاعدة بيانات"، مؤكدين أن "اللجنة هي الوحيدة المختصة بالمخدرات في البرلمانات العربية".

وتابع الوفد أن "العمل جار لإنشاء مصحات في جميع المحافظات لمعالجة حالات الإدمان"، مبيناً "ضرورة دعم وإسناد المكلفين بواجب مكافحة المخدرات من الضباط والمنتسبين".

كما أوضح الوفد أن "الإعلام شريك أساسي في عملية مكافحة المخدرات ويجب تفعيل دوره وبما يحقق الغايات والأهداف في التوعية وحماية مجتمعاتنا من هذه الآفة الخطيرة".

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