وفاة الروائي الفرنسي التشيكي ميلان كونديرا عن 94 عاما

أربيل (كوردستان 24)- أعلن التلفزيون التشيكي الأربعاء وفاة الكاتب والروائي الفرنسي التشيكي الشهير ميلان كونديرا عن عمر ناهز 94 عاما. ومن أبرز مؤلفات كونديرا، خلال مسيرة روائية استمرت سبعة عقود، رواية "وجود لا تُحتمل خفته".

ومن جهتها، قالت آنا مرازوفا الناطقة باسم "مكتبة ميلان كونديرا" في مدينة برنو التشيكية، حيث وُلد مؤلف "وجود لا تُحتمل خفته"

لوكالة الأنباء الفرنسية: "للأسف، أستطيع أن أؤكد لكم أن ميلان كونديرا توفي أمس (الثلاثاء) بعد معاناة طويلة من المرض".