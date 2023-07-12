سیاسة

مفوضية الانتخابات العراقية ترد على دعوة رئاسة الإقليم لإجراء الانتخابات النيابية في كوردستان

وأضافت الغلاي أن "المفوضية بحاجة إلى ما لا يقل من 6 إلى 7 أشهر للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان".
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأربعاء، أنها لا تستطيع إجراء انتخابات مجالس المحافظات، والانتخابات البرلمانية في كوردستان في وقت واحد، مشيرة إلى أنها بحاجة من 6 إلى 7 أشهر للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية جومانة الغلاي، لـ كوردستان24، إن "لطالما أبدت مفوضية الانتخابات استعدادها لإجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان، لكننا نؤكد أننا لا نستطيع إجراء انتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كوردستان في وقت واحد".

وأضافت الغلاي أن "المفوضية بحاجة إلى ما لا يقل من 6 إلى 7 أشهر للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان".

ودعت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للإشراف على انتخابات برلمان الإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيانٍ لها، إنها أرسلت كتاباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعتها لإبداء استعدادها للإشراف على الانتخابات التشريعية.

وجاء في الكتاب المرسل إلى المفوضية: "بناء على المرسوم الإقليمي رقم (90) بتاريخ 26/3/2023، ستعقد انتخابات برلمان كوردستان في الـ 18/11/2023".

وأضافت رئاسة الإقليم: "ندعو المفوضية العليا المستقلة بإبداء استعدادها للإشراف إما على الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد، أو انتخابات المجالس البلدية العراقية بتاريخ 1/12/2023".

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