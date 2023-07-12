بايدن: مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا في بناء دفاعاتها البرية والجوية والبحرية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، إن مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا في بناء دفاعات "في البر والبحر والجو".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن الضمانات الأمنية من الدول الكبرى لا يمكن أن تحل مكان انضمام بلاده للناتو، لكنه اعتبر بأن تلك التعهدات هي "انتصار أمني كبير" لبلاده في وجه الغزو الروسي.

وصرح بايدن خلال مراسم شارك فيها قادة الدول الصناعية الكبرى والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "سنساعدهم في بناء قدرات دفاعية قوية في البرّ والجوّ والبحر"، مشددا على أن "مستقبل أوكرانيا هو في حلف شمال الأطلسي".

"ضمانات مجموعة السبع لا يمكن أن تحل مكان انضمامنا للأطلسي''. هذا ما صرح به الرئيس الأوكراني زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش قمة للناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

ويقدم أعضاء مجموعة السبع الأربعاء خطة التزامات طويلة الأمد لأمن أوكرانيا في اليوم الثاني من القمة والتي سببت خيبة أمل لزيلينسكي الذي كان يأمل في الحصول على جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي أعرب عن خيبة أمله الثلاثاء من عدم تقديم جدول زمني محدد لانضمام بلاده إلى الحلف.

وتناول زيلينسكي الذي انتقد بشدة قادة دول الناتو بسبب نقص إرادتهم في انضمام أوكرانيا، العشاء معهم مساء الثلاثاء بعيد تحيته حشدا كبيرا في وسط العاصمة الليتوانية.

ويجري الزعيم الأوكراني محادثات مع القادة الأربعاء.