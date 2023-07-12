الرئيس بارزاني يستقبل السفير القطري لدى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 12 تموز/يوليو 2023، في مصيف صلاح الدين، السفير القطري في العراق، خالد بن حمد السليطي.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الاهتمام بالعلاقات بين دولة قطر والعراق وإقليم كوردستان.

وأكد السفير القطري في العراق للرئيس بارزاني، نية بلاده افتتاح قنصلية لها في مدينة أربيل.

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بتعزيز العلاقات الثنائية وافتتاح القنصلية القطرية في أربيل.

وكان تباحث الأوضاع السياسية في المنطقة محوراً آخر للقاء.