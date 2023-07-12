سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل السفير القطري لدى بغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني قطر

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء 12 تموز/يوليو 2023، في مصيف صلاح الدين، السفير القطري في العراق، خالد بن حمد السليطي.

وخلال اللقاء، تم تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن الاهتمام بالعلاقات بين دولة قطر والعراق وإقليم كوردستان.

وأكد السفير القطري في العراق للرئيس بارزاني، نية بلاده افتتاح قنصلية لها في مدينة أربيل. 

من جانبه، رحب الرئيس بارزاني بتعزيز العلاقات الثنائية وافتتاح القنصلية القطرية في أربيل. 

وكان تباحث الأوضاع السياسية في المنطقة محوراً آخر للقاء. 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف