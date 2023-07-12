بإشراف الرئيس بارزاني.. قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تجتمع لبحث عدة ملفات

أربيل (كوردستان 24)- اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، ونشرت بياناً حول أبرز ما تم تناوله في الاجتماع.

وفيما يلي نص البيان:

عقدت اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني اجتماعها الموسع، اليوم الأربعاء 12 تموز يوليو 2023، بإشراف الرئيس مسعود بارزاني، وبحضور نائب الرئيس، وأعضاء اللجنة المركزية، والأعضاء الاحتياط، ومسؤولي الفروع.

بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة والمهمة والمؤثرة في العالم والمنطقة بشكل عام، والعراق وكوردستان على وجه الخصوص، تمت مناقشة المواضيع التالية، وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها:

المحور الأول: الوضع الدولي العام: الأحداث العالمية الحالية والحروب والتحالفات وتغيُّر التوازنات السياسية والعسكرية والأزمات أثرت بشكل مباشر على جميع الدول، كما أن السياسات والبرامج التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل عام بات مقلقة للحلفاء وتثير حفيظتهم. إضافة إلى أن بعضاً من هذه التداعيات لها تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة على إقليم كوردستان.

المحور الثاني: الوضع الإقليمي: تمت مناقشة علاقاتنا مع دول الجوار، وتم التأكيد على احترام سيادة الدول وضرورة حماية أمنها، كما لا يجوز أن يشكل الإقليم منطلقاً لتهديد دول الجوار، ويجب أن تؤخذ مصالحنا المشتركة معها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية بعين الاعتبار وضرورة حمايتها.

المحور الثالث: الوضع في العراق: تمت مناقشة القضايا المرتبطة بائتلاف إدارة الدولة، لا سيّما الشعور بالتراجع عن التعهدات التي تم قطعها للمكونات المتواجدة ضمن الائتلاف، كما أن عدم تنفيذ البنود التي تم على أساسها تشكيل الحكومة الحالية يشكل مصدر قلق بالغ، إضافة إلى أن هذا النوع من التعامل سيؤثر على مجمل العملية السياسية في العراق، لكن رغم تراجع بعض الأطراف، فإننا نجدد دعمنا لرئيس الوزراء الاتحادي، ونأمل أن يتجاوز الصعوبات والتحديات التي تواجهه، وأن ينجح في تنفيذ برنامجه الوزراري المتفق عليه.

المحور الرابع: جدد الاجتماع التأكيد على دعم حكومة كوردستان، وثمن جهودها وخطواتها في معالجة المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية، كما أشاد بجهودها المبذولة في معالجة موضوع الموازنة وتأمين رواتب الموظفين وسبل عيش المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار مواطني إقليم كوردستان.

المحور الخامس: الوضع الداخلي في إقليم كوردستان: موقف الحزب الديمقراطي من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان، والخطوات التي قطعتها رئاسة الإقليم، والاجتماع مع المفوضية العليا للانتخابات في العراق، وخطوات الحزب الديمقراطي لتطبيع الأوضاع في الإقليم وتوفير البيئة المناسبة لاجراء الانتخابات، وفي هذا الصدد سيتم الاستمرار في الاجتماعات مع الجهات السياسية وسنحاول حل المشاكل بشكل لا يسمح بعرقلة العملية السياسية والانتخابات.

المحور السادس: الوضع الداخلي للحزب الديمقراطي الكوردستاني: جرى الحديث عن الوضع الداخلي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وعمل الكوادر والمسؤولين والفروع الحزبية والالتزام بالنظام الداخلي والاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الشهداء حول الهجمات على الحزب الديمقراطي يجب أن تكون الجهود في مستوى تاريخ ونهج بارزاني الخالد ومراعاة السلم المجتمعي ومبادئ الإعلام.