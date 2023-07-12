مفوضية الانتخابات العراقية: مستعدون للإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق جومانة الغلاي، اليوم الأربعاء، أن المفوضية مستعدة للإشراف على إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان.

وقالت جومانة الغلاي في تصريح لـ كوردستان24، "وصل كتاب من إقليم كوردستان إلى مفوضية الانتخابات العراقية، حول إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في الإقليم".

وأضافت: "وأُدرج هذا الكتاب في جدول أعمال مجلس المفوضين، وسوف يُناقش الأسبوع المقبل بين رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، ورئيس الإدارة الانتخابية، والموظفين الفنيين المختصين في هذا الجانب".

وأكدت أن "المفوضية مستعدة للتعاون مع إقليم كوردستان لإجراء الانتخابات النيابية في إقليم كوردستان"، مضيفة "وسوف يناقش الأسبوع المُقبل، وننتظر قرار مجلس المفوضين في هذا الجانب".

ودعت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، للإشراف على انتخابات برلمان الإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم في بيانٍ لها، إنها أرسلت كتاباً رسمياً إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعتها لإبداء استعدادها للإشراف على الانتخابات التشريعية.

وجاء في الكتاب المرسل إلى المفوضية: "بناء على المرسوم الإقليمي رقم (90) بتاريخ 26/3/2023، ستعقد انتخابات برلمان كوردستان في الـ 18/11/2023".

وأضافت رئاسة الإقليم: "ندعو المفوضية العليا المستقلة بإبداء استعدادها للإشراف إما على الانتخابات التشريعية في الموعد المحدد، أو انتخابات المجالس البلدية العراقية بتاريخ 1/12/2023".