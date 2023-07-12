قريباً.. أحدث إصدار لكتب الرئيس بارزاني سيكون مُتاحاً للقُرّاء

أربيل (كوردستان 24)- قريباً سيكون الإصدار الأول من أحدث كتب الرئيس مسعود بارزاني، وهو المجلد 6 من حركة التحرير الكوردية، بعنوان (كوردستان والعراق الجديد، 2016 - 2003) مُتاحاً للقُرّاء باللغة الكوردية.

وذكر مقر البارزاني في بيان تلقته كوردستان24، أن "الكتاب الجديد يتكون من 1234 صفحة ومجلدين ويتحدث عن أهم مرحلة في تاريخ كوردستان الجديد والتطورات على مدى ثلاثة عشر عاماً من التاريخ ويتألف من أربعة عشر فصلاً منفصلاً".

وأشار إلى أن "هذا الكتاب يشير إلى الأوضاع في كوردستان والعراق خلال تلك الفترة المهمة، ويناقش بالتفصيل سلسلة الأحداث التي نقلت الحياة السياسية في إقليم كوردستان والعراق إلى مرحلة جديدة، من حرب تحرير العراق، سقوط النظام، بداية دور كوردستان في العراق الجديد، مجلس الحكم، المرحلة الانتقالية، صياغة الدستور العراقي الجديد، الانتخابات العراقية، الخلافات في العملية السياسية العراقية، كما يصف الكتاب انتهاكات الدستور وعشرات الأحداث المهمة الأخرى في العراق".

وبيّن أن "الرئيس بارزاني يناقش في كتابه وبالتفصيل، العملية السياسية في إقليم كوردستان، وتأسيس رئاسة الإقليم، وعلاقات إقليم كوردستان مع الدول، والانتخابات وغيرها من الأحداث المهمة في إقليم كوردستان خلال تلك السنوات"، مبيناً ويذكر الكتاب كذلك "الحرب ضد داعش وبطولة البيشمركة وصمود الشعب الكوردي ضد هجمات إرهابيي داعش حتى عملية تحرير الموصل".

ولفت إلى أنه "يحتوي المجلد السادس لحركة التحرير الكوردية على 94 وثيقة تاريخية وسياسية مهمة تتعلق بالأحداث السياسية في العراق وإقليم كوردستان بين عامي 2003 و 2016، والكتاب غني بعدد كبير من الصور التاريخية وخرائط المعارك التي خاضتها قوات البيشمركة الكوردستانية ضد إرهابيي داعش".

وشدد على أن "كتاب (المجلد السادس لحركة التحرير الكوردية) بعنوان (كوردستان والعراق الجديد 2003-2016) من تأليف الرئيس مسعود بارزاني يعتبر مصدر معلومات مهم للقُرّاء والباحثين والمؤرخين والصحفيين، وكل شرائح كوردستان والعراق".