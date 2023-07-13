المفوضية تعلن عن تاريخ تحديث سجل  الناخبين

أربيل (كوردستان24) - أعلنت المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات موعد تجديد تسجيل الناخبين الذي سيبدأ في 13/7/2023. وبحسب بيان صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فإن الموعد النهائي لتجديد تسجيل الناخبين في محافظات حكومة إقليم كوردستان سيكون من 13 تموز (يوليو) اي اليوم ولغاية آب (أغسطس).

كما قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق جمانة غلاي يوم أمس (الأربعاء 12 تموز 2023) لكوردستان 24، إنه في 11 تموز 2023 ، وصلت رسالة من إقليم كوردستان بخصوص إمكانية إجراء انتخابات برلمان كوردستان ، موضحة أنه وقد تم وضع هذه الرسالة على جدول اعمال مجلس المفوضين وسيتم مناقشة الموضوع الاسبوع المقبل بين رئيس المفوضية واعضاء المفوضية ورئيس مديرية الانتخابات والموظفين الفنيين والمتخصصين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العراقية العليا للانتخابات ، إنهم مستعدون للإشراف على عملية الانتخابات في إقليم كوردستان ، مضيفًة أنهم سينتظرون قرار مجلس المفوضين الذي سيجتمع الأسبوع المقبل.