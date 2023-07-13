جمال كوجر : على القيادة الكوردية أن تسأل السوداني عن سبب عدم  الطعن بالمواد  13 و14 .

أربیل (كوردستان24 ) - قال جمال كوجر ، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، لكوردستان 24 إنه كان على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الطعن في المادتين 13 و 14 المتعلقة باقليم كوردستان كما طعن بـ 12 مادة أخرى من قانون الموازنة .

وأبدى كوجر قلقه من صمت السوداني وعدم الطعن في المادتين 13 و14 ، وقال إنه يجب على القيادة الكوردية أن تضغط وتطلب من السوداني وتخبره بصراحة لماذا لم يقوم بطعن المواد المتعلقة بإقليم كوردستان.

ولفت عضو اللجنة المالية أن المادتين المتعلقتين باقليم كوردستان جائت نتيجة إتفاق رسمي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان ورئيس الوزراء العراقي وهي أول اتفاقية واضحة وشفافة بين بغداد واربيل .

وصوتت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، في الـ 25 أيار 2023، على بنود الموازنة العامة لسنة 2023، بعد إجراء التعديل على المادتين 13 و14 المتعلقتين بإقليم كوردستان.

وأكدت حكومة إقليم كوردستان أن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية بمشروع قانون الموازنة "غير دستورية وتتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع" بين أربيل وبغداد.

وقالت في بيان لها، "تشكّل التغييرات مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب".

من جانبه، قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، إن "التغييرات التي أُدخلت على حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية، تعد خيانة وظلماً ومؤامرة حيكت ضد إقليم كوردستان، لكننا سنواجه هذا التآمر بكل السبل، ولن ندعه يمضي".

وأضاف رئيس الحكومة "من المؤسف وجود أيادٍ داخلية مشاركة في هذه المؤامرة، والأسوأ من ذلك، أنهم يعدّون تقليص صلاحيات إقليم كوردستان نجاحاً لهم، لكننا نطمئنكم بأن هذه ليست سوى محاولة يائسة، ولن تنجح".

هذا وبعد عدة جلسات على مدار أيام، نجح مجلس النواب العراقي، ، في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنوات 2023، 2024، و2025.

وتبلغ قيمة موازنة العام 2023، 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.