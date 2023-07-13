السليمانية تعلن تماثل المصاب الوحيد بالحُمى النزفية للشفاء التام

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الصحة العامة في محافظة السليمانية اليوم الخميس، تماثل المصاب الوحيد بمرض الحمى النزفية، للشفاء التام.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن أول حالة إصابة بهذا المرض في السليمانية كانت لامرأة تبلغ من العمر 45 عاما من أهالي مدينة "چوارقورنە".

وأضاف البيان، أنه بعد تلقي العلاج وتحسن حالتها الصحية غادرت مستشفى "شار".

وفي الشهر الماضي، كشفت وزارة الصحة بإقليم كوردستان، عن وجود 12 حالة إصابة مؤكّدة بالحمى النزفية، و5 حالات وفاة، من بين 25 حالة اشتباه في الإقليم.