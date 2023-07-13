المتحدث الرسمي باسم المفوضية: مسموح نقل سجل الناخبين بين محافظات إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24) - أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن تحديث سجل الناخبين في اقليم كوردستان سيبدأ اليوم الخميس 13 تموز حتى 11 آب.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في تصريح خاص لكوردستان 24 :" إن تحديث سجل الناخبين في إقليم كوردستان سيبدأ اليوم 13/7/2023 وسيستمر حتى آب،ولفتت إلى أن "مفوضية الانتخابات وافقت على إضافة وإصلاح وتحديث وتحويل سجل الناخبين بين محافظات أربيل ودهوك والسليمانية والذي يشمل اللاجئين وقوات الأمن".

وأضافت غلاي : أن انتقال الناخبين بين هذه المحافظات مسموح ، لكن في أي محافظة أخرى غير مسموح بنقل تسجيلهم إلى إقليم كوردستان،وأوضحت أنه في هذا العام يمكن للاعمار مابين 2005 و 2004 التصويت ، وستقوم المفوضية بعد ذلك بالبحث في سجل الناخبين وفق المعايير الدولية لحماية حقوق إقليم كوردستان في الانتخابات.