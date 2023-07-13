سیاسة

المتحدث الرسمي باسم المفوضية: مسموح نقل سجل الناخبين بين محافظات إقليم كوردستان

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) - أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن تحديث سجل الناخبين في اقليم كوردستان سيبدأ اليوم الخميس 13 تموز حتى 11 آب.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في تصريح خاص لكوردستان 24 :" إن تحديث سجل الناخبين في إقليم كوردستان سيبدأ اليوم 13/7/2023 وسيستمر حتى آب،ولفتت إلى أن "مفوضية الانتخابات وافقت على إضافة وإصلاح وتحديث وتحويل سجل  الناخبين بين محافظات أربيل ودهوك والسليمانية والذي يشمل اللاجئين وقوات الأمن".

وأضافت  غلاي : أن انتقال الناخبين بين هذه المحافظات مسموح ، لكن في أي محافظة أخرى غير مسموح بنقل تسجيلهم إلى إقليم كوردستان،وأوضحت  أنه في هذا العام يمكن للاعمار مابين 2005 و 2004  التصويت ، وستقوم المفوضية بعد ذلك بالبحث في سجل  الناخبين وفق المعايير الدولية لحماية حقوق إقليم كوردستان في الانتخابات.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف