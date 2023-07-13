رئيس الطريقة الكسنزانية يغادر السليمانية ویقول : " لن أعود إليها إلا في المناسبات"

أربیل (كوردستان24)- أعلن المكتب الخاص للسياسي العراقي وشيخ الطريقة العلية القادرية الكسنزانية، نهرو الكسنزاني، الخميس، أن الأخير غادر مدينة السليمانية ولن يعود لها إلا في المناسبات.

وقال المكتب في تصريح لإذاعة "صوت أميركا" باللغة الكوردية، تابعته كوردستان24: ، إن "الشيخ نهرو قرر مغادرة السليمانية من أجل الصالح العام ولن يعود إلى المدينة إلا في مناسبات."

وأضاف أنه "خلال الأشهر الستة التي حدثت فيها خلافات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والديمقراطي الكوردستاني، حاول الشيخ نهرو حل مشاكلهم والتوسط، لكن كل الجهود لم تصل لنتيجة، وحاولنا تحقيق السلام بينهما، لكنهم اتهمونا."

وأكد أنه "بالرغم من جهود الشيخ نهرو للوساطة بين الأحزاب السياسية وتحسين الأوضاع في إقليم كوردستان، فقد تم اتهام طريقته، لذلك قرر الشيخ نهرو ترك السليمانية وعدم العودة اليها الا في المناسبات."

المصدر: صوت أمريكا