المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني  يرد على بافل طالباني

أربیل (كوردستان24) - رد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني علی كلام بافل طالباني ألقاه خلال مؤتمر حول علاقات حزبه مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني رداً على كلام بافل طالباني : "يبدو أنكم نسيتم انه في اغلب المحطات رغم مشاركتم في الحكم، إلا انكم خلقتم مشاكل أكثر من أحزاب المعارضة لعمل وانشطة الحكومة".

في جانب أخر من البيان :" ولم يذكر أن حزبه هو السبب الرئيسي في منع إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية ، وكذلك موضوع الأمن ومصادرة الإيرادات الداخلية للمحافظة والحدود بأكملها ، ولا يوضح أن حزبه أصبح بديلا للحكومة ويمنع المؤسسات الشرعية من لعب دورها "ولا يذكر من أين يحصلون على كل التسهيلات لإنفاق الأموال بدلاً من المؤسسات الحكومية.

واشار البيان :"الحزب الديمقراطي الكوردستاني له مرجعية واحدة وموقف واحد ، وما يصدر من هذه المرجعية يتم تنفيذه ، إن رغبتهم في أن يجدوا موقفا مماثلا لهم في كوردستان ، فليتأكدوا أن مرجعية والموقف الواحد للحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يتغير في اي محطة ولن يتغير في المستقبل ، واذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد نظم علاقته بحزبه على أساس الكلام والتصريحات من كوادرهم وقياداتهم لم تكن لتنعقد أي لقاءات أو إجتماعات ، لكن لو لم تكن لديهم الرغبة في التوصل إلى اتفاق فهناك الكثير من الذرائع لتدمير أرضية التفاهم والتقارب.

نص بيان المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

في مؤتمر عقد خارج البلاد أمس ، وصف رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني العلاقات بين حزبنا وحزبه بالسوء وألقى باللوم على حزبنا وكأننا خلقنا مشاكل وخلافات من جانب واحد! .. "يبدو أنكم نسيتم انه في اغلب المحطات رغم مشاركتم في الحكم إلا انكم خلقتم مشاكل أكثر من أحزاب المعارضة لعمل وانشطة الحكومة".

وقال خلال حديثه :ولم يذكر أن حزبه هو السبب الرئيسي في منع إعادة الإعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية ، وكذلك موضوع الأمن ومصادرة الإيرادات الداخلية للمحافظة والحدود بأكملها ، ولا يوضح أن حزبه أصبح بديلا للحكومة ويمنع المؤسسات الشرعية من لعب دورها "ولا يذكر من أين يحصلون على كل التسهيلات لإنفاق الأموال بدلاً من المؤسسات الحكومية.

من ناحية أخرى ، فقد نسى كيف أدخل مؤسسات الحكومة الفيدرالية والمحكمة الفيدرالية في عملية حكم الإقليم ومدى تعقيد حل المشكلات.

الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان له مرجعية واحدة وموقف واحد ، وما يصدر من هذه المرجعية يتم تنفيذه ، إن رغبتهم في أن يجدوا موقفا مماثلا لهم في كوردستان ، فليتأكدوا أن المرجعية والموقف الواحد للحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يتغير في اي محطة ولن يتغير في المستقبل ، واذا كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قد نظم علاقته بحزبه على أساس الكلام والتصريحات من كوادرهم وقياداتهم لم تكن لتنعقد أي لقاءات أو إجتماعات ، لكن لو لم تكن لديهم الرغبة في التوصل إلى اتفاق فهناك الكثير من الذرائع لتدمير أرضية التفاهم والتقارب.

نود إبلاغ الشعب الكوردي أن حزبنا جاد في حل المشاكل وتوفير بيئة سلمية للمواطنين من خلال الوحدة وتعزيز العملية السياسية في كوردستان ، ومن الواضح أيضا أن الحديث عن المشاكل والخلافات بهذه الطريقة وإخراجها خارج الإقليم ليست علامة جديدة على عدم أهمية وحدة الصف في كوردستان.

المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني

13/7/2023