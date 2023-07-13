رئيس الوزراء مسرور بارزاني: المستقبل مشرق.. ومسيرة الإصلاح والإعمار ستظل مستمرة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن المستقبل الذي ينتظر كوردستان مشرق، فيما شدد على أن عملية الإصلاح والإعمار في الإقليم ستظل مستمرة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر: "شكراً لجميع أولئك الذين ساندونا من أجل كوردستان أقوى وأكثر ازدهاراً على مدى السنوات الأربع الماضية".

كما وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان "شكره وتقديره الخاص لشعب كوردستان الصامد"، مشدداً على أن "المستقبل مُشرقْ ومسيرة الإصلاح والإعمار ستظل مستمرة".

سوپاس بۆ هەموو ئەوانەی لەم چوار ساڵەی رابردوودا، لەپێناو کوردستانێکی بەهێزتر و ئاوەدانتر پاڵپشتمان بوون. سوپاسی تایبەتیشم بۆ خەڵکی خۆڕاگری کوردستان. ئایندە گەشە و کاروانی چاکسازی و ئاوەدانی ناوەستێت. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 13, 2023

يأتي هذا بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لمباشرة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان مهامها برئاسة مسرور بارزاني.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، د. جوتيار عادل، أنه "تم تنفيذ 80 بالمئة من الوعود التي تضمّنها البرنامج الحكومي للتشكيلة التاسعة، رغم المعوقات والأزمات التي واجهتها خلال مسيرتها".