سیاسة

رئيس الوزراء مسرور بارزاني: المستقبل مشرق.. ومسيرة الإصلاح والإعمار ستظل مستمرة

شكراً لجميع أولئك الذين ساندونا من أجل كوردستان أقوى
author_image أحمد حاجي
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني المستقبل مشرق الإصلاح والإعمار

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، أن المستقبل الذي ينتظر كوردستان مشرق، فيما شدد على أن عملية الإصلاح والإعمار في الإقليم ستظل مستمرة.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر: "شكراً لجميع أولئك الذين ساندونا من أجل كوردستان أقوى وأكثر ازدهاراً على مدى السنوات الأربع الماضية".

كما وجه رئيس وزراء إقليم كوردستان "شكره وتقديره الخاص لشعب كوردستان الصامد"، مشدداً على أن "المستقبل مُشرقْ ومسيرة الإصلاح والإعمار ستظل مستمرة".

يأتي هذا بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لمباشرة التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان مهامها برئاسة مسرور بارزاني.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، د. جوتيار عادل، أنه "تم تنفيذ 80 بالمئة من الوعود التي تضمّنها البرنامج الحكومي للتشكيلة التاسعة، رغم المعوقات والأزمات التي واجهتها خلال مسيرتها".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف