خلال الربع الأول من العام الحالي.. عوائد إقليم كوردستان النفطية تتجاوز 2 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- كشفت شركة Deloitte أن قيمة الصادرات النفطية لإقليم كردستان خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 تجاوزت الملياري دولار.

وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة مؤخراً والتي تضمنت كميات الإنتاج والتصدير والاستهلاك المحلي، بلغ اجمالي انتاج النفط خلال الفترة المذكورة 36 مليون و 723 ألف و475 برميلاً، وبلغت الصادرات 32 مليون و 307 ألف و382 برميلاً، في حين بلغت الكمية المخصصة للمصافي 4 ملايين و 39 ألف و 232 برميلاً، وبلغت كمية المبيعات المحلية 376 ألف و 861 برميلاً.

وأشارت بيانات الشركة إلى أن اجمالي العائدات النفطية في إقليم كوردستان بلغ خلال الربع الأول من هذا العام 2 مليار و 199 مليون و 684 ألف و396 دولاراً، علماً أن متوسط ​​سعر برميل النفط بلغ 67.639 دولاراً، من ضمنها عائدات النفط المباع في الأسواق المحلية والبالغة 22 مليوناً و 98 ألفاً و456 دولاراً، بمتوسط ​​سعر 58.638 دولاراً للبرميل الواحد.

ووفقا لبيانات الشركة، بلغت تكاليف انتاج النفط في الربع الأول من العام الجاري مليار و253 مليوناً و 187 ألفاً و 254 دولاراً، فيما بلغت الإيرادات الصافية للحكومة والتي خصصت لدفع رواتب الموظفين 946 مليوناً و 497 ألف و142 دولار.

ويأتي تقرير شركة Deloitte ، كجزء من عملية التدقيق لقطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان وكجزء من مبادرة الشفافية ضمن برنامج عمل حكومة الإقليم، حيث تقوم الشركة بنشر تقاريرها كل أربعة أشهر، للتحقق من البيانات والمعلومات الجديدة حول الصادرات والاستهلاك والنفقات والعائدات النفطية.