تركيا.. إنقاذ وضبط 34 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل إزمير

أربيل (كوردستان 24)- أنقذت السلطات التركية، الخميس، 22 مهاجراً غير نظامي وضبطت 12 آخرين في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية إزمير غرب البلاد.

وقالت قيادة خفر السواحل التركية في بيان إنها تلقت بلاغاً بوجود مهاجرين على متن زورق مطاطي قبالة قضاء "فوتشا" التابع لإزمير.

وأوضحت القيادة أنها أرسلت فريقاً تابعاً لها إلى المنطقة، وتم إنقاذ 22 مهاجراً تبين أن الجانب اليوناني دفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.

وضبط فريق آخر تابع لقيادة خفر السواحل 12 مهاجراً غير نظامي كانوا على متن زورق مطاطي قبالة سواحل "فوتشا" أيضاً.

وبعد نقلهم إلى البر، قام مسؤولو خفر السواحل بتسليم المهاجرين إلى مديرية الهجرة في إزمير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: الأناضول