بايدن: بوتين خسر الحرب.. وأوكرانيا ستنضم للناتو

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "خسر الحرب" في أوكرانيا، مؤكداً أن الأخيرة ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" في النهاية.

وقال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد محادثات مع قادة دول الشمال: "بوتين خسر الحرب" و"يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

وتوقع بايدن أن يؤدي الهجوم الأوكراني المضاد إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأضاف: "آمل وأتوقع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدماً مهماً في هجومها وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

الرئيس الأمريكي أكد كذلك أن أوكرانيا ستنضم إلى حلف الناتو، مضيفاً أن بوتين سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب.

وتابع بايدن أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات.

وزاد: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وأمس الأربعاء، أعلن بايدن أن "قادة الناتو اتفقوا على أن تكون أوكرانيا عضواً في الحلف بعد الحرب".

وقالت دول الناتو إن أوكرانيا يمكنها الانضمام إلى التحالف العسكري "عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط"، لكنهم أكدوا التزامهم بتقديم دعم عسكري لكييف يمتد لسنوات.

المصدر: الأناضول