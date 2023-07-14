استمرار ارتفاع درجات الحرارة والبصرة الأعلى بين المحافظات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت استمرار ارتفاع درجات الحرارة وسجلت محافظة البصرة الأعلى حرارة بين المحافظات.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد بابل وديالى وصلاح الدين 47 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والناصرية والمثنى 48 والبصرة 50".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

ولفت الى أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".