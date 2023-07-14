سیاسة

البرلمان الروسي يُقر قانونا يحظر العبور الجنسي

author_image سوار أحمد
العالم البرلمان الروسي قانون حظر العبور الجنسي

أربيل (كوردستان 24)- أقر النواب الروس اليوم الجمعة، قانونا يحظر العبور الجنسي، ويمنع خصوصا تبني الأطفال من جانب مثليي الجنس، ما يجعل البلاد "تسلك منعطفا محافظا جدا على الصعيد الاجتماعي". 

وقال رئيس مجلس الدوما في البرلمان الروسي، فياتشيسلاف فولودين، عبر تيليغرام "هذا القرار يحمي مواطنينا وأطفالنا"، فيما كان التعديل في سجلات الأحوال الشخصية والعمليات الجراحية والعلاجات الهرمونية متاحا في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.

وفي العام الماضي، تبنّى البرلمان الروسي، تعديلات توسع إلى حدّ كبير نطاق تطبيق قانون يُحظر "الترويج" لمجتمع الميم-عين، بين القاصرين، وأيضا "الترويج للعلاقات الجنسيّة غير التقليديّة" للجميع وفي وسائل الإعلام وعلى الإنترنت وفي الكتب والأفلام.

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