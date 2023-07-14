سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني يشكّل لجنة لحل مشاكل المزارعين

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني مشكلة المزارعين محصول القمح

أربيل (كوردستان 24)- شكّل رئيس مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 14 تموز 2023، لجنة لحل مشكلة قمح المزارعين.

ومن المقرر أن تتم اليوم، متابعة مشكلة استلام محصول القمح من الفلاحين، وإيجاد الآليات المناسبة لحل هذه المشكلة.

ويقول المزارعون في محيط محافظة أربيل، إن الشاحنات التي تحمل محصول القمح خاصتهم، تقف أمام الصوامع "السايلو"، منذ أيام ولم يُسمح لهم بعد بتسليم محصولهم.

ولتلبية مطالبهم، شكل رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني لجنة لحل مشاكل المزارعين.

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