سیاسة

أردوغان: متفقون مع بوتين على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

الخميس، أكّد بوتين أن الاتفاقية عجزت عن تلبية المطالب الروسية.
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أردوغان في تصريح للصحافيين اليوم الجمعة / الأناضول
أردوغان في تصريح للصحافيين اليوم الجمعة / الأناضول
ترکیا أردوغان بوتين اتفاقية تصدير الحبوب أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يتفق معه" بشأن تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود التي تنتهي مدّتها مساء الاثنين.

وقال أردوغان للصحافيين بعد صلاة الجمعة "نستعدّ لاستقبال السيد بوتين في آب أغسطس ونحن متّفقون على تمديد ممرّ الحبوب في البحر الأسود".

وذكر الرئيس التركي أنه تحدث إلى نظيره الروسي، لكنه لم يحدّد متى جرت المحادثة.

بالحديث عن الرسالة التي وجّهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بوتين لضمان موافقته على التمديد، أعرب إردوغان عن "أمله أن نضمن بهذه الرسالة تمديد ممر الحبوب، مع جهودنا المشتركة وجهود روسيا".

وما زال مصير الاتفاقية غامضاً من جانب بوتين قبل أيام من انتهاء الاتفاقية منتصف ليل الاثنين في إسطنبول (21,00 بتوقيت غرينتش).

الخميس، أكّد بوتين أن الاتفاقية عجزت عن تلبية المطالب الروسية.

وقال في مقابلة متلفزة "أودّ أن أشدّد على أن شيئاً لم يحدث أبداً. العمل أحادي الجانب"، مضيفاً "سنفكّر في ما يمكننا فعله، لدينا بضعة أيام متبقية".

من جهته، قال الناطق باسم غوتيريش إن الأخير يريد إزالة العوائق أمام تصدير الأسمدة الروسية - وهو الشقّ الآخر من اتفاقية تموز يوليو 2022 التي ندد بوتين بعدم الامتثال لها - من خلال "إزالة العقبات أمام المعاملات المالية للبنك الزراعي الروسي".

وكانت هذه الاتفاقية محور اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة قرب بروكسل.

من خلال ضمان سلامة حركة البضائع في البحر الأسود لدى مغادرتها الموانئ الأوكرانية، أتاحت الاتفاقية، التي تفرض تفتيش السفن من قبل ممثلي الأطراف الأربعة الموقّعة، تصدير نحو 33 مليون طنّ منذ دخولها حيز التنفيذ في الأول من آب أغسطس 2022 معظمها من القمح والذرة.

 

المصدر: فرانس برس

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