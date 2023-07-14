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حكومة الإقليم تخصّص 200 مليون دينار لترميم قلعة أربيل

من المقرر افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي في المستقبل القريب داخل القلعة
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الواجهة الأمامية لقلعة أربيل
الواجهة الأمامية لقلعة أربيل
کوردستان قلعة أربيل مدينة أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس محافظة أربيل، الجمعة، عن تخصيص مبلغ 200 مليون دينار لإجراء أعمال ترميم في قلعة أربيل.

وتتميّز القلعة التي سكنها البشر على مدار 6 آلاف سنة، بأسوب بناء هندسي وشخصيةٍ معمارية فريدة من نوعها.

وبالإضافة إلى الميزانية المخصصة حالياً، وبعد تجهيز شبكة الكهرباء تحت الأرض، سيبدأ العمل على ترميم الطريق الرئيسي للقلعة.

ومن المقرر افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي في المستقبل القريب داخل القلعة، لتصبح وجهة سياحية مهمة وسط أربيل، تجذب السائحين والمواطنين يومياً، خاصةً أيام المناسبات والمهرجانات.

يُّذكر أن قلعة أربيل دائرية الشكل، تبلغ مساحتها 102 ألف و190 متراً مربع، تقع وسط العاصمة أربيل بارتفاعٍ يصل لـ 415 متراً فوق سطح البحر، و26 متراً و25 سم فوق مستوى المدينة، والتي تصل إلى نحو 30 متراً عند أعلى نقطة.

 

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