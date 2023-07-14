واشنطن تعتزم نشر 3 آلاف من جنودها الاحتياط في أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم الولايات المتحدة الأميركية استدعاء نحو 3 آلاف من جنودها الاحتياط لدعم عملية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا.

وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً، الخميس، يأذن لوزير الدفاع لويد أوستن بتعبئة عسكرية واستدعاء لقوات احتياط «مختارة ومميزة»؛ بهدف تعزيز عملية "العزم الأطلسي".

وبدأت هذه العملية في عام 2014، رداً على ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وهي توفر عمليات نشر دورية لقوات قتالية في أوروبا، لإظهار التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو مع بناء الاستعداد وزيادة إمكان التشغيل البيني وتعزيز الروابط مع الحلفاء.

ووفقاً للجيش الأميركي، فإن قوات الاحتياط هم جنود مدرّبون يمكن استدعاؤهم في حالة الضرورة ليحلّوا محل الجنود في الخدمة الفعلية ووحدات جيش الاحتياطي، ومنهم مَن ترك الخدمة الفعلية مؤخراً لكن لا يزال ملتزماً بأوامر الاستدعاء.

وقد أعطى الأمر التنفيذي لوزارة الدفاع الأميركي، سلطة استدعاء قوات الاحتياط، لكنه لم يحدد جدولاً زمنياً للاستدعاء ونشر القوات. بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتوجد حالياً قوة أميركية في القارة الأوروبية تقدر بنحو 100 ألف جندي، بعد أن قام بايدن بزيادة عدد القوات وإرسال 20 ألف جندي العام الماضي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

كما أمر بحزم عسكرية ومساعدات أمنية لأوكرانيا على مدى عام ونصف العام، وصل إجمالي قيمتها إلى أكثر من 40 مليار دولار.

وجاء الأمر التنفيذي عقب رحلة بايدن الأوروبية التي استمرّت 5 أيام وشملت زيارة كل من المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا، والمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي.

وبدا بايدن في جميع اللقاءات والمؤتمرات الصحافية واثقاً من تحقيق هذا الهدف والتصريح المتكرر أن تحالف الناتو هو أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى.