اقتصاد

350 شاحنة تنقل منتجات كوردستان الى وسط وجنوب العراق يومياً

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- تصل محاصيل المزارعين في فصل الصيف وتملأ الاسواق، إلا أن أسعارها تنخفض بسبب كثرتها، يقول أحد المزارعين "نريد إغلاق الحدود بوجه المحاصيل الاجنبية وعدم استيراد المحاصيل التي نزرعها ونبيعها في كوردستان"، بدورها تقول وزارة الزراعة في حكومة كوردستان "بالاضافة الى فرض الضرائب على المحاصيل المستوردة، سمحنا للمزارعين بتصدير منتجاتهم الى وسط وجنوب العراق".

وانخفضت أسعار المحاصيل الزراعية في أسواق أربيل بنسبة 40% مقارنة بالاشهر السابقة.

هوكر صلاح وهو مزارع من أربيل قال لكوردستان24 "اذا لم تمنع الحكومة العراقية تصدير منتجاتنا الى وسط وجنوب العراق، فلن تكون هناك مشاكل لبيع محاصيلنا الزراعية في كوردستان، والمزاعون سيزيدون الانتاج في السنوات المقبلة".

وقال حمزة عزيز وهو مزارع ايضاً " أطالب وزارة الزراعة في حكومة كوردستان بغلق الحدود بوجه المحاصيل المستوردة وعدم السماح بدخول المحاصيل الزراعية من دول الجوار".

وتشمل المحاصيل التي ينتجها المزارعون في كوردستان هذا الموسم البطاطس والطماطم والخيار والبصل وغيرها الكثير من المنتجات الاخرى، وبهدف بيع هذه المنتجات المحلية دعمت حكومة كوردستان القطاع الزراعي في تصدير المحاصيل الزراعية الى خارج كوردستان.

وقال هوشبار جليل وهو مدير قسم الرقابة في الجمارك الزراعية لكوردستان24 "لحسن الحظ قام وفد من وزراعة الزراعة بزيارة بغداد مؤخراً وباشراف مباشر من رئيس حكومة كوردستان، وتم الاتفاق على تصدير المحاصيل الزراعية من كوردستان الى مناطق وسط وجنوب العراق"، وأضاف أننا "نصدر المحاصيل الزراعية من كوردستان الى مناطق وسط وجنوب العراق من خلال 350 شاحنة وبشكل يومي".

تفرض حكومة كوردستان الضرائب على المحاصيل الزراعية المستوردة في موسم حصاد المحاصيل الزراعية في كوردستان، من أجل دعم المنتجات المحلية.

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