سیاسة

هزة أرضية جديدة  في محافظة السليمانية

author_image دیار بکر
کوردستان

أربیل (كوردستان24) - أعلنت "وزارة النقل العراقية ، اليوم  السبت ، عن تسجيل مراصدها  الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم السبت الموافق 15 تموز 2023 في محافظة السليمانیة.  

وذكرت الهيئة في بيان تابعته كوردستان 24 ، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 04:04:50 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3،7) درجة حيث تبعد (49)كم جنوب شرق جمجمال من محافظة السليمانیة.  

هذا "وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم ترد اي خسائر تذكر .

ودعت " الهيأة المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.  

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