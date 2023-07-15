حكومة الإقليم تخصص 6 مليار دينار لمعالجة شحّ المياه بأربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مجلس محافظة أربيل عن تخصيص 6 مليار دينار، كمبلغٍ طارئ لمعالجة شح المياه في المحافظة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، "تشهد المحافظة شح المياه، خصوصاً في فصل الصيف، وتعاني عدة مناطق في أربيل أزمة مياه".

وأوضح في مؤتمرٍ صحفي، السبت: "هناك خطط ومشاريع حكومية جارية لتوفير مياه صالحة للشرب، من خلال حفر آبار جديدة وصيانة القديم منها".

وأضاف: "خصصت حكومة الإقليم مبلغ 6 مليار دينار لمعالجة مشاكل شح المياه، وستصرف على ثلاث مراحل خلال أشهر تموز وآب وأيلول، لتجاوز الأزمة".

وأشار خوشناو إلى أن "الحل الأمثل هو الاستفادة من المياه السطحية، من خلال تنفيذ وإكمال مشاريع استراتيجية".

وقال: "بدأت حكومة الإقليم بمشروع بناء شارع رئيسي في منطقة أربيل الجديدة بتكلفة 107 ملايين دينار كمرحلة أولى، من شأنه أن يربط أربيل الجديدة بمنطقة سيبردان".

في غضون ذلك، أكّد محافظ أربيل أن خلال زيارته إلى السعودية، "تباحث بشكل جدي حول الحلول الناجعة لأزمة المياه والاستفادة من تجارب شركاتهم بهذا الخصوص، وكذلك الاستفادة من صندوق القرض السعودي".

لافتاً إلى أنهم لاقوا "استجابة جيدة جداً، والجانب السعودي مهتم بوضع العراق وكوردستان، وسنعقد معهم لقاءات أخرى قريباً".