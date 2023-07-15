سیاسة

وسائل إعلام إسرائيلية: نقل نتنياهو إلى المستشفى

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان24) - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إنه نُقل إلى مستشفى، اليوم السبت، لكنه بخير، وذلك بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أنه شعر بإعياء.

وأضاف المكتب في بيان مقتضب أن نتانياهو (73 عاما) يخضع لفحوص طبية في مركز شيبا الطبي في تل هشومير بالقرب من تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام أنه كان على وعي تام، بينما كان في الطريق من مقر إقامته بمدينة قيسارية الساحلية إلى المستشفى.

وقالت القناة الإسرائيلية  12 إن نتانياهو لم يخضع للتخدير ولم تكن هناك إجراءات لإعلان عجزه عن القيام بمهامه.

وكان نتانياهو أصيب بوعكة أثناء صيام اليهود في يوم كيبور في أوائل أكتوبر وتم نقله إلى المستشفى لفترة وجيزة.

ويواجه نتنياهو  عاصفة سياسية بسبب خطته لإصلاح القضاء، الأمر الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة من قبل إسرائيليين قلقين على استقلال المحاكم في المستقبل.

وقد أدى ذلك إلى تفاقم التوترات مع الإدارة الأميركية بشأن الموقف المتشدد الذي تتبعه حكومته الائتلافية الدينية - القومية مع الفلسطينيين، وفق وكالة رويترز.

في موازاة ذلك، يُحاكم نتانياهو في ثلاث قضايا فساد ينفي فيها ارتكاب أي مخالفات.

رويترز

 

 

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