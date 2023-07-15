موسكو تعلن إحباط محاولة اغتيال رئيسة تحرير قناة "آر تي" الروسية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، عن إحباط محاولة مجموعة من النازيين الجدد لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير شبكة «آر تي» التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، والصحافية البارزة كسينيا سوبتشاك.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها اليوم السبت: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة (آر تي) التلفزيونية ووكالة (روسا سيجودنيا) للأنباء".

وبحسب المعلومات المتوفرة، كانت تجري تحضيرات لاغتيال الصحافية كسينيا سوبتشاك أيضاً، بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن رجال الأمن احتجزوا، في الـ 14 يوليو تموز الجاري، أعضاء مجموعة (فقرة 88-) النازيين الجدد في موسكو ومقاطعة ريازان، الذين قاموا باستطلاع عناوين عمل الصحفيتين ومكان إقامتهما.

وأضاف البيان: "أثناء التحقيق أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني مقابل مكافأة قدرها 5ر1 مليون روبل عن كل عملية قتل".

وجرى مصادرة بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزاً نازية، وأدبيات نازية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر فيها بيانات تثبت نواياهم الإجرامية.

وذكر البيان أن لجنة التحقيق الروسي بصدد رفع قضايا جنائية ضد المحتجزين على صلة بالتطرف والإرهاب.