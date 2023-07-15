روميو هكاري: البابا والمجتمع الدولي سيتخذون موقفا ضد قرار الرئيس العراقي

أربيل (كوردستان24) - قال الامين العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي ان على كل مسيحي ان يتخذ موقفا ضد قرار الرئيس العراقي لانه يعد تدخلا في شؤون المسيحيين ، مشيرا ان "البابا والمجتمع الدولي سيتخذون موقفا ضد قرار الرئيس العراقي".

وتابع روميو هكاري ، الامين العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي ، خلال مشاركته في نشرة أخبار كوردستان 24 ،:" إنه في هذه اللحظة التي يتسم فيها الوضع في العراق بعدم الاستقرار من جميع النواحي ، لم يكن الرئيس العراقي بحاجة إلى إصدار مثل هذا القرار. وقال ان التدخل في شؤون المسيحيين غير متوقع وعلى كل المسيحيين اتخاذ موقف جاد ضد قرار الرئيس العراقي.

"وأضاف السكرتير العام لحزب بيت نهرين الديمقراطي :" بعد سقوط نظام البعث ، غادر 90 في المائة من المسيحيين منازلهم واتوا إلى أربيل ، بينما ذهب آخرون إلى الخارج. وقد أدى هذا الإجراء الذي قام به الرئيس إلى تعقيد أوضاع المسيحيين ، ولا توجد ثقة في أن المسيحيين سيتم حمايتهم من بعد الان في العراق ."

وأشار "نعتقد أنه لا يوجد دعم في العراق لحماية المسيحيين والدفاع عن حقوقهم".

وأكد روميو هكاري إن جميع الأحزاب السياسية الكلدانية والآشورية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا أدانت بشدة تصرفات الرئيس العراقي وأصدرت بيانا. وقال إن البابا والمجتمع الدولي سيتخذان قريبا موقفا ضد قرار الرئيس العراقي.

ونظم مسيحيون في عنكاوا ، الخميس ، مسيرة احتجاجية ضد إلغاء مرسوم جمهوري ضد البطريرك الكاردينال لويس ساكو ، طالبوا فيه رئاسة الجمهورية بإلغاء المرسوم.

هذا وبعد صدور العدد (4727) من جريدة الوقائع العراقية في (3 تموز / يوليو 2023) ، وإصدار الرئيس العراقي لطيف رشيد قرارا بسحب المرسوم رقم 147 لسنة 2013 بشأن الكاردينال لويس روفائيل ساكو ، قائلا إن سحب المرسوم الجمهوري يضر بالمكانة الدينية أو القانونية للكاردينال لويس ساكو ، وقد تم تعيينه بطريركا من قبل البابا فرنسيس والكنيسة الكاثوليكية، للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم .