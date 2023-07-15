عضوٌ في الكونغرس: يجب استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- دعا عضو الكونغرس الأميركي، جيري كونلي، إلى ضرورة حماية المجتمع الكوردستاني من القمع والترهيب، معتبراً أن الكورد وحدهم من استجابوا لمطلب الولايات المتحدة في محاربة تنظيم داعش.

وقال: "لولا الكورد، لكانت العديد من المناطق تحت سيطرة داعش، لذلك يجب أن نحافظ على علاقاتنا معهم ونحميهم".

وأضاف العضو الديمقراطي عن ولاية فيرجينيا، في حديثٍ لـ كوردستان 24: "يجب استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان".

وفي وقتٍ سابق، أكّد مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة، ان الولايات المتحدة "ترحّب بالاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد، وترغب باستئناف تصدير نفط الإقليم في أقرب وقتٍ ممكن".

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، أن الولايات المتحدة "تدعم استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان".

من جهته، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إن بلاده "تواصل جهودها مع تركيا لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان".

وكانت حكومة إقليم كوردستان أوقفت في الـ 25 مارس آذار 2023، تصدير النفط إلى تركيا.

وبحسب الاتفاقية المبرمة بين أربيل وبغداد، يتعيّن على إقليم كوردستان تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً، مقابل التزام بغداد بتسليم مستحقات الإقليم المالية.