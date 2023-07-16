أول تعليقٍ لمكتب السيستاني على انسحاب ساكو من بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعرب مصدرٌ في مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، عن أسفه للطريقة التي عومِل بها بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو.

وقرر ساكو الانسحاب من المقر البطريركي في بغداد والتوجه الى أحد الأديرة في كوردستان، ردّاً على سحب الرئيس العراقي المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين ساكو بطريركاً على الكلدان في العراق والعالم.

وقال ساكو في بيان الانسحاب: في العراق نعيش وسط شبكة واسعة من المصالح الذاتية والفئوية الضيقة التي أنتجت فوضى سياسية ووطنية وأخلاقية غير مسبوقة.

وقال مصدرٌ مقرب من مكتب السيستاني في بيان، إن "مسؤولاً في المكتب تواصل اليوم مع البطريرك وأبدى له أسفه للطريقة التي تمّ التعامل بها مع نيافته في الآونة الأخيرة مما يتنافي مع مكانته الدينية والوطنية".

وأضاف البيان أن "المصدر عبّر له عن أمله في أن تتوفر الظروف المناسبة لعودته إلى مقره في بغداد في أقرب وقت".

وأصدر رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، قبل أيام، قراراً بسحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين لويس روفائيل ساكو بطريرك على الكلدان في العراق والعالم.