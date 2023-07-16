أمن

مصرع 31 شخصاً بسبب الفيضانات في كوريا الجنوبية

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فيضانات كوريا الجنوبية (فرانس برس)
فيضانات كوريا الجنوبية (فرانس برس)
العالم كوريا الجنوبية فيضانات

أربيل (كوردستان 24)- قالت سلطات مكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية إنها انتشلت اليوم الأحد خمس جثث لأشخاص حوصروا تحت نفق غمرته الأمطار الغزيرة في وسط البلاد، مما رفع عدد القتلى جراء الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها البلاد منذ أيام إلى 31.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على الأشخاص الخمسة في حافلة تغطيها المياه في نفق حاصرته المياه في تشونغجو أمس السبت بعد أن بدأ عمال الإنقاذ عمليات البحث تحت الماء في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق أن 26 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وفقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبية أدت إلى فيضانات وانزلاقات تربة حسب ما أفاد مسؤولون الأحد، فيما واصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصرين في نفق غمرته المياه.

وتتعرض كوريا الجنوبية لفيضانات باستمرار خلال فترة الأمطار الموسمية الصيفية، لكن البلاد تستعد لها جيدا وعادةً ما يكون عدد القتلى منخفضا نسبيا. وخلال الأيام الأربعة الأخيرة، شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة فغمرتها المياه التي سبّبت أيضا فيضان سد كبير.

وأصدرت إدارة الأرصاد الجوية الكورية تحذيرات من هطول أمطار غزيرة، متوقعةً هطول مزيد من الأمطار حتى الأربعاء المقبل. وأكدت أن الأحوال الجوية تشكل خطرا "جسيما".

ودعا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك-سو المسؤولين إلى استباق فيضانات الأنهار وانزلاقات التربة، طالبا من وزارة الدفاع دعم عمليات الإنقاذ.

المصدر: AFP

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