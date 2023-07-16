قصف صاروخي يستهدف مقار حزب الدعوة العام في النجف

أربيل (كوردستان 24) - اقتحم أنصار التيار الصدري، اليوم الأحد، مقرات تابعة إلى حزب “الدعوة الإسلامية”، في محافظات مختلفة.

وجاءت هذه التحركات السريعة من أنصار التيار الصدري، بعد ما وصفوها بـ “الإساءة” التي صدرت بحق المرجع الديني آية الله محمد محمد صادق الصدر من قبل الحزب.

وانتشرت في الآونة الأخيرة مقاطع ومنشورات في مواقع التواصل الإجتماعي تسيء الى سيرة المرجع محمد الصدر وتتهمّه بالعلاقة من النظام السابق، فيما حمل أنصار التيار الصدري الإطار التنسيقي بتنظيم هذه الحملة، من بينها “حزب الدعوة الإسلامية”.

كما أفاد مصدر امني، اليوم الأحد، بتعرض مقر حزب الدعوة الاسلامية بزعامة نوري المالكي العام في النجف الى قصف صاروخي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية تابعتها كوردستان24 إن "عناصر مجهولة استهدفت فجر اليوم مقر حزب الدعوة العام في النجف بصاروخ قاذفة".

يأتي هذا بعد ان أقدم أنصار التيار الصدري، على إغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة الإسلامية في مناطق وسط وجنوب العراق وذلك تعبيراً عن احتجاجهم عما أسموه "الإساءة" التي وجهها ذلك الحزب إلى مرجعهم الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر.