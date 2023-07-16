المالية النيابية: الحكومة ستطعن بوجبة جديدة من بنود الموازنة

أربيل (كوردستان24) - رجَّحت اللجنة الماليَّة في مجلس النواب تقديم الحكومة وجبة طعون أخرى في موازنة عام 2023.

عضو اللجنة محمد نوري قال لجريدة الصباح الرسمية، إنَّ "الحكومة تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية، إذ شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية في الموازنة هي المواد 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75، والتي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب".

وأشار إلى أنَّ حجة الحكومة أكدت أنَّ "قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان، فضلاً عن أنَّ الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي".

وأضاف نوري، "كانت تلك الوجبة الأولى من الطعون، ونتوقع أن تكون هناك طعون أخرى من قبل الحكومة لمجموعة مواد أخرى تمت إضافتها"، مبيناً أنَّ لجنته "بانتظار تعليمات تنفيذ الموازنة، بعد إصدار أمر ولائي بمجموعة من المواد من المحكمة الاتحادية لإيقاف تنفيذ هذه المواد".

وبشأن الطعون الماضية في الموازنة، أوضح النائب أنها "ستؤثر في الموازنة بشكل معين وليس في جميع الجوانب، لكنَّ الأبرز هو ما يخص العقود والإضافات والكلف المالية، في حين ليس هناك تأثير في برنامج تنمية الأقاليم وأساسيات عمل الموازنة بشقيها الاستثماري والتشغيل"