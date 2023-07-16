السوداني يلتقي الأسد بدمشق في أول زيارةٍ له إلى سوريا

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، في العاصمة السورية دمشق، بالرئيس بشار الأسد.

وترأس السوداني الوفد العراقي في مباحثاته مع الأسد، والتي تضمنت سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين وتطويرها.

كذلك مناقشة آفاق توسعة التبادل في مجالات الاقتصاد والنقل والتجارة والسياحة، والمياه ومواجهة آثار التغير المناخي.

كما تخللت المباحثات مناقشة التنسيق الأمني المشترك في مجال محاربة الإرهاب وتدعيم أمن البلدين واستقرار شعبيهما.

وكان السوداني توجّه صباح اليوم الأحد إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارةٍ رسمية هي الأولى له منذ توليه منصب رئاسة مجلس الوزراء في العراق نهاية 2022.

وشدد الرئيس الأسد ورئيس الوزراء العراقي على أن وقوف بلديهما إلى جانب بعضهما في مختلف الظروف كانت ترجمة حقيقية للعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمعهما.

وأكدا على مواصلة تطوير هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.

وأكّد السوداني أن لسوريا مكانة خاصة في قلوب كل العراقيين، وأن الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها.

من جانبه، اعتبر الأسد أن هذه الزيارة فرصة لبناء علاقة مؤسسية وتحقيق قفزة كبيرة في التعاون الثنائي بين البلدين.