بعد إنهاء التمرّد.. المئات من مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا لتدريب جنود "مينسك"

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤولون أوكرانيون وبولنديون، إن مقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية وصلوا إلى بيلاروسيا، قادمين من روسيا وذلك بعد يوم من إعلان مينسك أن مقاتلي المجموعة يتولون تدريب جنودها في معسكر جنوب شرقي العاصمة.

وتحدثت تقديرات بولندية عن وصول المئات من مقاتلي فاغنر حتى الآن إلى بيلاروسيا، الحليفة الوثيقة لموسكو، بحسب رويترز.

وقال المتحدث باسم وكالة الحدود الأوكرانية، أندري ديمشينكو، في بيان عبر تيليغرام "فاجنر في بيلاروسيا". وأضاف أنه تم رصد تحركات "مجموعات منفصلة" من روسيا في بيلاروسيا.

وقال مصدران مقربان من المقاتلين إن بعض مقاتلي فاغنر موجودون في بيلاروسيا منذ يوم الثلاثاء على الأقل.

ونشرت وزارة الدفاع البيلاروسية، الجمعة، مقطع فيديو يظهر فيه، من قالت إنهم مقاتلون من فاغنر يدربون جنوداً من بيلاروسيا بمنطقةٍ عسكرية بالقرب من بلدة أسيبوفيتشي، جنوب شرقي العاصمة مينسك.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن تمرد فاغنر الذي سيطر خلاله المقاتلون على مقر عسكري كبير في جنوب روسيا ثم زحفوا إلى موسكو، كان من الممكن أن يدفع روسيا إلى حرب أهلية.

ولم يظهر رئيس مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجن في العلن منذ مغادرته مدينة روستوف في جنوب روسيا، في وقت متأخر من يوم 24 يونيو حزيران، على الرغم من تنقل طائرة خاصة مرتبطة به بين بيلاروسيا وموسكو وسان بطرسبرغ.

وقال نائب وزير منسق الخدمات الخاصة في بولندا، ستانيسلاف زارين، إن وارسو لديها تأكيدات أيضاً بوجود مقاتلي فاجنر في بيلاروسيا.

وأضاف على تويتر "قد يكون هناك المئات منهم في الوقت الحالي".

وكانت بولندا قالت أوائل الشهر الجاري إنها تعزز حدودها مع بيلاروسيا لمواجهة أي تهديدات محتملة.