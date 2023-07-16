معلومات جديدة عن تجنيد عدد من الاشخاص في  صفوف حرس الحدود

أربیل (كوردستان24) – أعلن قائد المنطقة الأولى لحرس الحدود ، إنه سيتم تجنيد 900 شخص في صفوف وزارة الداخلية العراقية. وأضاف إن المقابلات ستجرى أسبوعيا أيام الأحد والاثنين والثلاثاء مع الذین وردت أسمائهم .

وقال دلير فرزندة قائد منطقة حرس الحدود الأولى لكوردستان 24 ، اليوم الأحد 16 تموز 2023 ، :" وفق خطة دعم قائد منطقة حرس الحدود الأولى وقرار وزارة الداخلية العراقية ، سيتم توظيف 900 شخص فقط".

وعادت أمس السبت 15 تموز أسماء 300 شخص للتجنيد في صفوف حرس الحدود بمحافظة أربيل عبر الرسائل القصيرة،ومن المتوقع أن يتم توظيف 600 شخص آخر في محافظتي دهوك والسليمانية اليوم وغدا.

وبحسب فرزندة ، فإن 300 فرد من اللواء الأول في دهوك ، و 300 فرد من اللواء الثاني في أربيل و 300 آخرين من اللواء الثالث في السليمانية "لتوفير حماية أفضل للمناطق الحدودية ودعم قائد منطقة حرس الحدود.

وأضاف دلير فرزندة ، أنه سيتم إجراء مقابلات أسبوعية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء مع بعض الذين تم إخطارهم عبر رسالة نصية .

وقال إن على الذين يأتون لإجراء المقابلات يجب أن يجلبوا معهم بطاقة هويتهم وأولياء أمورهم ووثائق التخرج و 10 صور فوتوغرافية.

يأتي هذا في وقت صرح فيه العقيد كاروان خوشناو المتحدث باسم المنطقة الاولى لحرس الحدود لكوردستان 24 يوم الخميس 13 تموز 2023، أن وزارة الداخلية العراقية ستخطر المجندين في صفوف حرس الحدود خلال الـ24 ساعة القادمة،عبر رسائل نصية قصيرة.