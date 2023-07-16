سیاسة

البرلمان العراقي يجري القراءة الاولى لاربعة مشاريع غداً

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العراق

أربيل (كوردستان24) - يعقد مجلس النواب جلسته الثانية من الفصل التشريعي الثاني ، يوم غد الاثنين ،وتعقد القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين.

أعلن مجلس النواب العراقي ، جدول أعمال الجلسة الثانية من الفصل  التشريعي الثاني ، المقرر عقدها غدا في تمام الساعة 1:00 ظهرا.

وبحسب جدول أعمال الجلسة ،يعقد مجلس النواب العراقي ، غدا ، ويجري القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين ، من بينها وكالة المخابرات الوطنية ، ومكافحة الإرهاب ، وكلية طيران الجيش ، والموافقة على اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية من تأشيرات الدخول بين الحكومتين.

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