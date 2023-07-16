وفق معلومات كوردستان24 : مجلس المفوضين يتفق على إجراء إنتخابات كوردستان مع مجالس المحافظات  

أربيل (كوردستان24) - من المتوقع أن تقرر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعد الانتخابات البرلمانية الكوردستانية هذا الأسبوع مع انتخابات مجالس المحافظات العراقية المقرر اجراؤها في 18 من كاون الاول .

وبحسب المعلومات التی حصلت علیها كوردستان 24 ، اتفق أعضاء مجلس المفوضين على إجراء إنتخابات برلمان كوردستان مع إنتخابات مجالس المحافظات العراقية في 18 كانون الأول.

وكانت رئاسة إقليم كوردستان أعلنت، الأربعاء، توجيه كتاب رسمي تطلب فيه من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية الإشراف على الانتخابات التشريعية لبرلمان كوردستان المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.

وقالت الرئاسة في بيان له ، إنه في كتاب رسمي وقعه رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان يوم الاثنين 10 تموز 2023، تم توجيهه إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، وبعد ارسال نسخة منه إلى الأطراف ذات العلاقة، دعت رئاسة إقليم كوردستان المفوضية إلى ابداء استعدادها للإشراف على انتخابات برلمان كوردستان.

وأضاف البيان أنه تمت الإشارة في الكتاب إلى الأمر الإقليمي رقم (90) في 26 من شهر آذار/مارس من العام 2023 تقرر فيه إجراء انتخابات برلمان كوردستان في 18 من شهر تشرين الثاني من العام 2023، ولهذا الغرض طُلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاستعداد للإشراف على الانتخابات في موعدها المحدد او مع انتخابات مجالس المحافظات المقرر اجراؤها في 18 من شهر كانون الأول من السنة الحالية.

