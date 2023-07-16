سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل وفداً من تحالف عزم

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان مسعود بارزاني مثنى السامرائي تحالف عزم

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد في مصيف صلاح الدين بأربيل، وفداً من تحالف عزم.

وناقش الرئيس بارزاني مع الوفد المؤلّف من رئيس التحالف مثنى السامرائي وأحمد الجبوري وخالد العبيدي، آخر المستجدات السياسية في العراق.

وجاء في بيانٍ نشره مقرُّ بارزاني:

"استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين، وفداً من تحالف عزم مؤلف من رئيس التحالف مئنى السامرائي والدكتور أحمد الجبوري والدكتور خالد العبيدي".

وأضاف البيان الذي تابعته كوردستان 24: "ناقش الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية".

 

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