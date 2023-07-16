القوات الأمنية تُطيح بـ12 إرهابيا في محافظة نينوى

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأحد 16 تموز يوليو 2023، الإطاحة بـ12 إرهابياً في نينوى.

وذكر بيان للاستخبارات، أنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بمتابعة تحركات المطلوبين والخارجين عن القانون وإلقاء القبض عليهم، وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى وبكمين محكم من إلقاء القبض على 12 مطلوباً وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح، أن "عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعة وتحرٍ لتحركات المطلوبين من الذين انتموا لعصابات داعش الإرهابية، وشاركوا بعمليات مختلفة استهدفت حياة المواطنين الأبرياء وأفراد القوات المسلحة والقوات الأمنية والاخلال بأمن المحافظة، كما تأشرت بحق المطلوبين المذكورين وثائق تدين أفعالهم الاجرامية وانتماءهم لما يسمى بـ (فرقة الفرقان لواء الفلوجة المعسكرات العامة كتيبة المقبور ابو مصعب الزرقاوي وديوان الخدمات وذات الصواري وكتيبة القوات الخاصة ومركز الولاية والمعهد الشرعي والشرطة الاسلامية)".

وتابع، ان "عملية إلقاء القبض على المطلوبين تضمنت ضبط مجموعة من الأسلحة"، مؤكداً "إحالة جميع المطلوبين إلى الجهات التحقيقة المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

ودعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وفقا للبيان، "المواطنين لتقديم المعلومات والابلاغ على الخارجين عن القانون من خلال الاتصال بالرقم المجاني والساخن 144".