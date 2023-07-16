رئيس إقليم كوردستان يُهنئ بحلول رأس السنة المندائية

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، الصابئة المندائيين بحلول رأس السنة المندائية.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر: "أحر التهاني والتبريكات لأخوتنا الصابئة المندائيين داخل وخارج الوطن بمناسبة حلول رأس السنة المندائية".

وتابع: "أرجو لهم عيداً سعيداً، وأن يعود على الجميع بالخير والبركة، ويكون حافزاً لترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات الوطن".

أحر التهاني والتبريكات لأخوتنا الصابئة المندائيين داخل وخارج الوطن بمناسبة حلول رأس السنة المندائية، راجيا لهم عيدا سعيدا وأن يعود على الجميع بالخير والبركة، ويكون حافزا لترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات الوطن. — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) July 16, 2023

وتعد "الصابئة المندائيين" إحدى الأقليات الدينية في العراق. وإلى جانب العاصمة بغداد، ينتشر أتباع الطائفة المذكورة في مدن أخرى أيضاً أبرزها ميسان، والناصرية والبصرة والديوانية.

وبحسب معتقدات "الصابئة المندائيين" فإن العنف بكافة أشكاله وبخاصة المُسلح منه، يُعد مُحرَّماً.

وإلى جانب لغتهم الأم "المندائية"، يتقن أبناء الأقلية اللغة العربية، إلا أنهم لا يستخدمون حالياً لغتهم الأم سوى في الطقوس الدينية.

وصنف دستور عام 2005 في العراق "الصابئة المندائيين" ضمن "الأقليات".