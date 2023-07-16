سیاسة

رئيس إقليم كوردستان يُهنئ بحلول رأس السنة المندائية

وبحسب معتقدات "الصابئة المندائيين" فإن العنف بكافة أشكاله وبخاصة المُسلح منه، يُعد مُحرَّماً.
author_image أحمد حاجي
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني
کوردستان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رأس السنة المندائية الصابئة المندائيين

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، الصابئة المندائيين بحلول رأس السنة المندائية.

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على تويتر: "أحر التهاني والتبريكات لأخوتنا الصابئة المندائيين داخل وخارج الوطن بمناسبة حلول رأس السنة المندائية".

وتابع: "أرجو لهم عيداً سعيداً، وأن يعود على الجميع بالخير والبركة، ويكون حافزاً لترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بين جميع مكونات الوطن".

وتعد "الصابئة المندائيين" إحدى الأقليات الدينية في العراق. وإلى جانب العاصمة بغداد، ينتشر أتباع الطائفة المذكورة في مدن أخرى أيضاً أبرزها ميسان، والناصرية والبصرة والديوانية.

وبحسب معتقدات "الصابئة المندائيين" فإن العنف بكافة أشكاله وبخاصة المُسلح منه، يُعد مُحرَّماً.

وإلى جانب لغتهم الأم "المندائية"، يتقن أبناء الأقلية اللغة العربية، إلا أنهم لا يستخدمون حالياً لغتهم الأم سوى في الطقوس الدينية.

وصنف دستور عام 2005 في العراق "الصابئة المندائيين" ضمن "الأقليات".

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