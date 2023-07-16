مجتمع

تربية كوردستان تُقرر جعل يوم السبت عطلة رسمية للطلبة

ولفت إلى أنه "بالإمكان أن يتم عقد النشاطات والمهرجانات المدرسية أيام السبت".
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المؤتمر الصحفي لوزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد
المؤتمر الصحفي لوزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد
کوردستان تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد تعطيل يوم السبت الطلبة

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، اعتبار يوم السبت عطلة رسمية للطلبة، بدءاً من العام الدراسي الجديد المقبل (2023 - 2024).

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي، حضرته كوردستان24، إن "يوم السبت سيكون عطلة رسمية للطلبة اعتباراً من العام الدراسي المقبل"، مشيراً إلى أن "دوام الطلبة سيكون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع".

ولفت إلى أنه "بالإمكان أن يتم عقد النشاطات والمهرجانات المدرسية أيام السبت"، مبيناً أن "العام الدراسي القادم سيبدأ يوم 13 أيلول".

وأكد أن "تاريخ بدء العام الدراسي لا يشمل المدارس الدولية"، موضحاً "لأن لها منهاجاً خاصاً بها".

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