تربية كوردستان تُقرر جعل يوم السبت عطلة رسمية للطلبة

أربيل (كوردستان 24)- قررت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، اعتبار يوم السبت عطلة رسمية للطلبة، بدءاً من العام الدراسي الجديد المقبل (2023 - 2024).

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي، حضرته كوردستان24، إن "يوم السبت سيكون عطلة رسمية للطلبة اعتباراً من العام الدراسي المقبل"، مشيراً إلى أن "دوام الطلبة سيكون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع".

ولفت إلى أنه "بالإمكان أن يتم عقد النشاطات والمهرجانات المدرسية أيام السبت"، مبيناً أن "العام الدراسي القادم سيبدأ يوم 13 أيلول".

وأكد أن "تاريخ بدء العام الدراسي لا يشمل المدارس الدولية"، موضحاً "لأن لها منهاجاً خاصاً بها".